Troben un cadàver en avançat estat de descomposició en un bosc de Blanes

Els Mossos d'Esquadra van trobar el matí d'aquest dissabte un cadàver en avançat estat de descomposició en una zona boscosa a prop de Blanes. Segons fonts policials, a causa del mal estat del cos, encara es treballa per identificar la seva identitat, a l'espera que se li practiqui l'autòpsia. De totes maneres, els Mossos asseguren que el cos no presenta signes de criminalitat.



Concretament, el cadàver es va trobar a les 10:30 hores. De moment, la policia catalana no descarten cap possibilitat sobre la possible identitat de l'individu i una de les hipòtesis amb què treballa és que sigui el jove d'Andorra desaparegut fa dues setmanes en aquesta zona.

Altres notícies que et poden interessar