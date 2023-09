Asens creu que seria «positiu» que algun dirigent estatal visités Puigdemont a Bèlgica

Mostra el teu compromís amb Nació.

L'exdiputat al Congrés i exregidor a l'Ajuntament de Barcelonaha assegurat en una entrevista a l'Ara que encara "s" amb. Asens ha dit que seria "positiu" que algunlíer estatal del PSOE o Sumar "anés directament a interlocutar" amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ja que la seva opinió té una gran influència sobre les decisions de Junts."Seria un gest de distensió i normalització que hi hagués una interlocució directa amb el president a", ha dit. Junts, de fet, ha deixat en mans de Puigdemont les negociacions amb el PSOE i el líder moral del partit detallarà aquest dimarts en una conferència el seu marc en el qual aspira a fer entrar Pedro Sánchez si vol preservar la Moncloa.L'exportaveu d'Unides Podem a la cambra baixa espanyola és la persona designada perper pilotar les negociacions amb els partits independentistes i nacionalistes per a la investidura decom a president del govern espanyol. Ha afirmat que encara són "en una fase preliminar" i que s'estan posant "les bases d'una relació de confiança". Tot i això, ha celebrat veure "flexibilitat per part de totes dues bandes".Així, creu que els socialistes estan oberts a explorar una possible amnistia per a les persones amb causes vinculades al procés independentista català perquè "el PSOE de Pedro Sánchez no és el mateix que el de Felipe González" i "ho va demostrar" aprovant els indults per als condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i amb la reforma del delicte de sedició.