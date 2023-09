Fort onatge i vent el diumenge

Laque aquest dissabte ha arribat apel sud i l'oest ha provocat un petit tornado alvisible almenys des de(Baix Ebre) i ha deixat pràcticament 70 litres per metre quadrat de pluja alLa gota freda també ha deixat registres d'almenys 54 litres per metre quadrat a(Montsià), 49 a(Terra Alta), 43 a(Montsià), tot i que ha plogut també a, l'i en punts dels Pirineus centrals i orientals i també a la costa del Penedès.Elavisa que hi ha perill molt alt de pluja intensa al Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès, i amb menys intensitat a la resta de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Tot i això, es creu que les pluges podrien arribar fins a l'àrea metropolitana de Barcelona.La major intensitat de l'episodi de pluges d'aquests cap de setmana es viurà aquest dissbte a la nit al litoral i prelitoral sud del país. Protecció Civil ja va activar divendres en fase d'alerta el pla. Els xàfecs sovint aniran acompanyats de tempesta i es preveu que l'episodi comenci a partir del migdia de dissabte i s'allargui, ja amb menys probabilitat de superar el llindar d'intensitat.A banda de les pluges, per aquest cap de setmana també es preveu fort onatge al litoral des del Maresme fins al Montsià, especialment intens a les Terres l’Ebre, amb mar brava i onades de fins a 4 metres. A més, s’ha emès una prealerta delarran de les previsions que indiquen que a partir de diumenge al matí i fins al vespre s'esperen localment ratxes fortes de vent que poden superar el llindar de 20m/s al litoral i prelitoral central de Catalunya, des del Maresme fins al Tarragonès. La darrera previsió indica que en les hores centrals del dia el fort vent afectarà també comarques de l’interior com Anoia, Segarra i Urgell.