El que va de l'amnistia a l'autodeterminació

El passadís

Vist i llegit

L'efemèride

L'aniversari

Ja hi tornem a ser. Espero que hàgiu passat bones vacances. Confesso una sana enveja pels que just ara us hi poseu o encara les espremeu, què hi farem! Dimecres comença el curs escolar , però avui arrenca la temporada a les ràdios — serà competida — i a les televisions i aquest cap de setmana ha estat també de canvi de temps, amb conseqüències poc agradables a les Terres de l'Ebre , on malauradament ja estan molt avesats als estralls climàtics. Una mala notícia que se suma al dol per la mort de Carme Junyent , veu imponent en defensa del català i del seu ús social en un moment en què toca estar en guàrdia.Políticament, el curs arrenca marcat per la Diada i el to de l'independentisme al carrer, com és habitual, i per unes. Dic investidures perquè en tindrem dues. La d'Alberto Núñez Feijóo, que fracassarà perquè el PP només té a Vox i els seus satèl·lits regionalistes (Coalició Canària i UPN) i la resta de partits hi votaran en contra. El líder conservador tal vegada podrà aprofitar per, però és evident que, si hi ha repetició d'eleccions, necessita-i qui sap si amb Junts- i xuclar vots de Vox si vol tenir opcions.La investidura que té encara opcions és la de. Fa setmanes que es dialoga (o negocia, que pel cas és el mateix) entre el. A diferència de l'anterior legislatura, quan Sánchez podia recórrer a Ciutadans o a regionalistes moderats, ara necessita els quatre partits sobiranistes. A tots i sense alternativa. La mort de Ciutadans ho és també de la geometria variable i simplifica i encareix el joc d'aliances.Demà que ha recuperat un paper central i ha fet virar l'estratègia de Junts passant de la confrontació i el bloqueig a explorar el diàleg, tal com es va palesar en els acords per la mesa del Congrés amb el català i la cessió de diputats socialistes a Junts per fer grup, hi dirà la seva. Segurament anirà en línia similar a que ahir avisava que no n'hi haurà prou amb l'amnistia —a Madrid ja assumeixen que, d'una manera o de l'altra, és el preu a pagar— sinó que caldrà algun avenç en matèria de dret a decidir a més de finançament o infraestructures. Avui Els Matins de TV3, que també tornen amb Ariadna Oltra, entrevistarani hi dirà la seva.Fa quatre anys quesón damunt la taula. La de l'amnistia, que el govern espanyol presenta com a desjudicialització, va registrarfruit dels acords entre ERC i el PSOE i Podem: indults, derogació de la sedició, reforma de la malversació, canvis de posició de la Fiscalia del Tribunal de Comptes o en la causa dels talls de la Jonquera... En canvi,més enllà del fet que el govern espanyol reconegués que som davant un "". Una obvietat que no s'ha traduït, per part d'ells, en cap. Els independentistes insisteixen, per ara sense cap èxit, en el referèndum pactat.En les dues carpetesi en un context polític que permetia al PSOE buscar alternatives o beneficiar-se de la confrontació entre independentistes. Ara també ho fa Junts, però l'estratègia de Puigdemont, disciplinadament assumida pel partit,amb ERC malgrat que els fets des del 23-J sí que els equiparen. Si pacta, el president a l'exili vol poder explicar que ell ho ha fet millor (i també diferent) que Junqueras.El debat a Madrid normalitzant l'amnistia (una mesura adequada vistes les intermitències de l'estat de dret) i rebutjant el dret a decidir ha fet evident fins a quin puntés tabú a Espanya. Ho és per més democràcia i voluntat popular que hi hagin posat o hi puguin posar Catalunya o Euskadi.a la Constitució (ja hi treballa una brigada de juristes de l'Estat) i és una cessió que parteix de la base que. Això s'assumiria mig segle després que Espanya s'hagi convertit en una democràcia plena, segons que han defensat els seus polítics, jutges i mitjans.L'indult, en canvi, és un perdó, una mesura de gràcia per algú que ha estat condemnat. Això, per exemple, ho saben elsque no volen cap amnistia. No només no la volen perquè saben que difícilment seran sancionats sinó perquè ells, afirmen, no es van saltar les "lleis democràtiques" espanyoles, sinó que les van fer complir. Òmnium ha afirmat que en cap cas podrien ser inclosos , però veus properes a Puigdemont, com ara Pilar Rahola, ho han concedit com a part d'un procés "d'oblit".Preguntar als catalanstindria, en canvi, un reconegut molt més fàcil i net. Consultar sobre temes d'interès general és competència exclusiva de l'Estat segons l'article 92 de la Constitució. Però, com altres, es potamb el 150.2. No seria legalment vinculant (cap referèndum ho és a Espanya llevat de la reforma constitucional agreujada), però sí que ho seria políticament, és clar. És curiós que, malgrat que, no es vulgui resoldre la discussió a les urnes i sí que s'accepti negociar una amnistia que implica assumir, també davant la comunitat internacional, desproporció en la resposta a un moviment que sempre ha fet una apel·lació política a l'Estat.En les pròximes setmanes sabrem—en qualsevol cas Sánchez acabarà la presidència espanyola de la UE com a president del govern— i fins on. Interessos partidistes a banda, d'unes noves eleccions en podrien sortir sense clau o amb una clau menys poderosa. En el millor dels casos tindrien la mateixa força. No pas més. Anàlisi: L'amnistia eclipsa el referèndum ; per Oriol March. En mans de Puigdemont: llistó de màxims per arrencar la negociació ; per Oriol March. El mes negre de Feijóo: cinc episodis d'un lideratge afeblit ; per Pep Martí. La veu de Nació: «Quan fou morta la combregaren» ; per Germà Capdevila sobre Carme Junyent. Opinió: «La immersió generalitzada ni existeix ni existirà (5/5)» ; per Arnau Rius ( recupereu aquí tota la sèrie dedicada a l'educació). Opinió: «Mirem el turisme i no la crisi climàtica» ; per Jordi Mir. Entrevista a Alba Alfageme: «El cas de Jenni Hermoso té capacitat de transformació social» ; per Pep Martí. La veu de Nació: «Escoltar la millor del món» ; per Joan Serra Carné. Des de la llotja: I ara, ens fem els sorpresos ; per Adrià Soldevila. Entrevista a Natàlia Arroyo: «M'hauria agradat més contundència de la Federació Catalana en el cas Rubiales» ; per Joan Serra Carné Nou curs, mateixos problemes: el pols Govern‑sindicats s'enquista en el retorn a les aules ; per Lluís Girona. Consells per tornar a la rutina familiar després de vacances ; per Clara Massons. No vol anar a l'escola... És normal? ; per Meritxell Almirall. El Tramvia Blau, abandonat ; per Laura Colell.Fa uns anys que Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del govern espanyol i advocada de l'Estat, es va incorporar al despatx català d'advocats Cuatrecasas, un dels més reconeguts a l'Estat. No són els únics advocats catalans que han pescat entre els lletrats i alts càrrecs de l'administració estatal., fins ara responsable del departament penal de l'Advocacia de l'Estat, i que va exercir en nom del govern espanyol l'acusació al judici del procés,, amb seu a Barcelona i a Madrid. Seoane coincidirà a la nova feina amb un dels advocats de la defensa al judici del procés. Es tracta de Javier Melero, que representava Quim Forn i és un dels socis del bufet.Aquests mesos s'ha parlat molt de l'epidèmia del fentanil , l'anomenada "droga zombi" que castiga els Estats Units. És un potent (i assequible) opiaci que provoca una gran addicció. Els problemes amb els opiacis no són nous allà. De fet, es van receptar i consumir de forma massiva provocant mig milió de morts entre 1996 i 2015. Un dels que va fer més fortuna era l'Oxycontin, que per tractar els dolors crònics va comercialitzar l'empresa Purdue Pharma, que fa anys que està immersa en un gran procés judicial i de fallida que encara s'arrossega malgrat que els propietaris, la família Sackler, continuen sent multimilionaris.emet des d'aquest agost la minisèrie (sis capítols)sobre la història i els efectes d'aquest medicament i l'empresa i les seves males pràctiques davant la incapacitat de l'administració federal. La sèrie, ben dramatitzada i documentada, s'inspira en el llibre Pain Killer, de Barry Meier, i en aquest reportatge de Patrick Radden Keefe a The New Yorker. Podeu veure aquí Medicina letal, interpretada per Matthew Broderick i dirigida per Micah Fitzerman-Blue i Noah Harpster.Tal dia com avui de l'any 1989 començava a emetre en proves, la televisió autonòmica del País Valencià. L'executiu del socialista Joan Lerma, preocupat perquè TV3, que es veia gràcies als repetidors d'Acció Cultural del País Valencià, es convertís en canal de referència i pressionat per ser més proactiu en la normalització del valencià va posar en marxa un canal que va obrir emissions regulars el 9 d'octubre d'aquell any. El govern del PSPV ja va fer que exacerbés dialectalismes no normatius i el del PP va destrossar la cadena: manipulació, programes de baixa qualitat i mala gestió en van ensorrar l'audiència i el 2013 el govern d'Alberto Fabra va tancar-la. Anys més tard el govern valencianista i d'esquerres va obrir À Punt per recollir-ne l'herència. Aquí podeu veure algunes de les emissions en proves i els seus darrers minuts d'emissió

I seguim al sud. El 4 de setembre de 1924 naixia a Burjassot el poeta Vicent Andrés Estellés, que va morir el 1993 a València. L'obra del fill dels forners que escrivia amb ràbia i des del poble és prolífica i ha estat versionada per diversos músics, com ara Ovidi Montllor que aquí canta "Els amants". L'autor del Mural del País Valencià, la seva obra pòstuma i magna que retrata la geografia, personalitat i història d'aquelles comarques, és considerat el gran renovador de la poesia catalana contemporània basant-se en la quotidianitat, l'amor, el sexe, la mort, la política... Podeu recuperar algunes peces del Mural en aquest imprescindible disc de 2013 del cantautor torrentí Pau Alabajos. Em quedo amb les seves "Declaracions de Principis". Estellés es va guanyar la vida de periodista a Las Provincias fins que el van acomiadar i va rebre nombrosos reconeixements.



El seu compromís -amb Joan Fuster i Manuel Sanchis Guarner va formar una trinitat que va lluitar per un País Valencià modern, desacomplexat i agermanat amb la resta dels Països Catalans- li va costar atacs de l'extrema dreta. L'any que ve es preveu que la Institució de les Lletres en commemori el centenari. Caldrà (i és d'esperar que sigui així) que els mitjans públics i les institucions autonòmiques catalanes hi posin el coll perquè ni les valencianes ni les balears, ara controlades pels lingüicides de PP i Vox, ho faran, a diferència del que va passar el 2022 amb l'Any Fuster.

