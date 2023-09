El president del TAD sí que veu abús d'autoritat en el petó forçat de Rubiales a Hermoso

Mostra el teu compromís amb Nació.

El vot particular del president del(TAD, per les sigles en castellà),, sosté que sí que hi va haver abús d'autoritat en el petó forçat dea la futbolistadurant la celebració de la victòria al Mundial.Segons ha informat EFE i han recollit diversos mitjans, Pajuelo va emetre un vot particular en contra de la decisió majoritària del TAD, i apunta que l'organisme hauria d'haver obert un expedient disciplinari contra el president suspès de la Reial Federació Espanyola de Futbol per unaSegons ha publicat el digital especialitzat en dret esportiu, Pajuelo considera que el petó de Rubiales és un acte desmesurat, injust i discriminatori per la dona, i fet precisament per qui es troba en una posició de superioritat que li permet realitzar aquest tipus d'actes, amb absolut menyspreu cap a la persona a qui fa el petó."Aquest excés, encara que, no pot tenir la simple consideració de reacció passional inadequada pel marc en què es du a terme, per qui la realitza i per la situació de preeminència de qui ho fa", sosté el vot particular, que veu un gest de "desconsideració cap a una subordinada", en aquest cas Hermoso.Segons el criteri de Pajuelo, s'hauria d'haver obert un expedient disciplinari per infracció "molt greu". Això és el que volia precisament el govern espanyol, perquè així hauria pogut reunir el(CSD, per les sigles en castellà) i suspendre de manera cautelar Rubiales com a president de la RFEF fins que el TAD resolgui el fons de la qüestió. Això, finalment, no ha estat així, perquè l'expedient obert pel TAD és per infracció "greu", perquè no veu abús d'autoritat.De tota manera, el Ministeri de Cultura ha demanat igualment al tribunal que aparti cautelarment Rubiales mentre analitza el fons de la qüestió. Si finalment accepta la petició, això no tindrà conseqüències directes perquè Rubiales ja està suspès del càrrec per ordre de la