Xavi Hernàndez es rebel·la contra la Guàrdia Civil per l'informe sobre el cas Negreira

🎙 Xavi, sobre el cas Negreira: "Estic en total desacord amb la Guàrdia Civil"



🔴 EN DIRECTE:

🖥📱 https://t.co/zqHoOQ8x34 pic.twitter.com/JrqSQ9XoYG — Esport3 (@esport3) September 2, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

no té pèls a la llengua i avui ho ha tornat a demostrar. En la roda de premsa prèvia al partit del Barça contra l'Osasuna d'aquest diumenge, l'entrenador blaugrana ha carregat contra la Guàrdia Civil per les conclusions de l'informe sobre el cas Negreira. La Benemèrita insisteix que elva tenir un "funcionament irregular" i que les seves decisions "no van tenir sempre un suport esportiu" durant els anys investigats. "Hi estic en total desacord, total", ha dit Xavi. Ho podeu veure en aquest vídeo difós per Esport 3.El tècnic ha insistit que mai durant la seva etapa al Barça -17 anys al primer equip i ara com a entrenador- ha tingut la sensació de veure's beneficiat pels àrbitres. "Mai he tingut aquesta sensació", ha assegurat davant dels periodistes. Les conclusions de l'informe, filtrades al diari, sostenen que amb Negreira com a vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres l'arbitratge a Espanya no va ser "imparcial".El cas Negreira es trobava fins ara estancat, almenys pel que fa a la presumpta corrupció esportiva. Segons va informar El Partidazo de COPE, la jutgessa que investiga el cas no va trobar cap indici de compra d'àrbitres, tal com s'havia insinuat des de Madrid, tant per part del club presidit per Florentino Pérez com per la seva premsa afina.Tal com detalla el mateix mitjà, les indagacions de la justícia s'enfoquen cap a una presumpta trama de blanqueig de capitals amb uns diners que tornaven a directius del club, fet pel qual es podria haver comès un delicte d'administració deslleial que en cap moment tindria a veure amb una suposada influència en les actuacions arbitrals o en els resultats esportius. Si bé, l'informe de la Guàrdia Civil podria tornar a fer virar les investigacions.El jutjat d'instrucció 1 de Barcelona va admetre a tràmit el passat mes de març la denúncia de la Fiscalia contra Negreira, els expresidents del Barça Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, els exdirectius Albert Soler i Òscar Grau, i el mateix Barça per un possible delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, d'administració deslleial i de falsedat documental.