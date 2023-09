Els talibans detenen sis persones acusades d'escoltar música durant una festa

Mostra el teu compromís amb Nació.

Les autoritats instaurades pels talibans a l'Afganistan després d'arribar al poder l'agost de 2021 han detingut sis persones acusades de tocar i escoltar música durant una festa celebrada a la ciutat de Mazar-e Xarif, al nord del país.El portaveu del Departament per la Promoció de la Virtut i la Prevenció del Vici a la província, Abdulrahman Hanif, ha ressaltat que els arrestats estan sent investigats per aquests càrrecs.De moment no hi ha més detalls d'un cas que s'emmarca en les creixents restriccions imposades pels fonamentalistes des que van tornar al poder. Segons els talibans, escoltar música és un tipus de "corrupció" que "desvia la joventut" i "destrueix la societat".La comunitat internacional s'ha mostrat molt crítica amb aquestes mesures, que inclouen la prohibició que les dones treballin per a organismes internacionals i organitzacions no governamentals, i el tancament d'aules per a nenes en cursos d'educació secundària i superior.