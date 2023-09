🚔 Aquesta matinada, alertats per una amiga, detenim una persona que havia subministrat substàncies estupefaents a una menor en una zona d'oci i l'havia deixat molt atordida i sense poder reaccionar.

⚠️ Davant situacions com aquesta, no ho dubtis: demana ajuda.

Laha detingut una persona aquest dissabte de matinada acusada d'haver subministrat estupefaents a una menor. Fonts municipals han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que els fets han passat cap a les 04.15 hores en una zona d'oci del front marítim barceloní.La jove havia quedati l'avís als serveis d'emergències l'ha fet una amiga. La Guàrdia Urbana s'ha desplaçat al lloc dels fets i ha pogut detenir el sospitós. No consta que hi hagi hagut cap robatori ni cap agressió sexual.A través de les xarxes socials, la Guàrdia Urbana ha demanat que davant de situacions com aquesta