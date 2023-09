Per què l'aigua del mar està més calenta al setembre que al juliol?

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

S'acaba l'i les platges comencen a buidar-se després d'unes setmanes acollint autòctons i turistes. No tothom sap, però, que ara és el moment de l'any que l'aigua està més calenta. Segons informa 20 minutos, el Mediterrani es troba a principis de juliol a una temperatura d'entre, mentre que a finals d'agostI per què passa, això? Elescalfa el mar durant tot l'any, especialment durant l'estiu. Això fa que la superfície pugi de temperatura i, per tant, es redueixi la densitat de l'aigua. Aquesta diferència de densitats entre les capes superficials més calentes i les capes profundes més fredes fa que l'aigua circuli.Així, a poc a poc, va pujant la temperatura fins a arribar al setembre, en què l'aigua està lleugerament més calenta que no pas al juliol o a principis d'estiu. El punt més calent arriba després de l'estiu perquè l'aigua és uni té molta capacitat de retenir energia. Això fa que encara que costi que el mar s'escalfi, després reté bé la calor.Si sou dels que aprofiteu per fer les vacances quan tothom ja ha tornat a la feina, i teniu la sort que us fa bon temps, si aneu a la platja trobareu l'aigua més calenta que no pas els que hi han anat a ple estiu.