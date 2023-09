Un tornado toca terra al Delta de l'Ebre

Avistada fa pocs minuts una mànega o fibló important davant de la costa de Borriana, la Plana Baixa. Imatges de Jordi Font de Mora. #elTempsTv3



També ens informen ara mateix d'una mànega a Deltebre! pic.twitter.com/xmBaEI9Aks — El temps (@eltempsTV3) September 2, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Un petitha tocat terra aquest dissabte al. En el vídeo, enregistrat per Eli Cabrera des de Camarles i difós a les xarxes socials per l'usuari Agustí Descarrega, es veu clarament el fenomen meteorològic, que no ha provocat danys importants. Segons ha informat el, durant aquest dissabte s'anirà accentuant la inestabilitat i poden haver-hi episodis de temps violent.També aquest matí s'ha vist una mànega davant la costa de Borriana, a la Plana Baixa. Les imatges són de Jordi Font de Mora i se n'ha fet ressò El Temps de TV3 a través de les xarxes socials. Protecció Civil ha alertat que la major intensitat de l'episodi de pluges d'aquests cap de setmana es viurà aquest vespre i nit al litoral i prelitoral sud del país. L'ens ja va activar divendres en fase d'alerta el pla Inuncat.Segons les darreres previsions, les comarques que es veuran afectades per un risc més elevat de patir puges molt intenses són el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès. Segons la darrera previsió, les pluges aniran afectant durant el migdia les comarques de la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià i a partir de primeres hores de la tarda afectaran també la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Tarragonès, la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Baix Penedès. Les comarques en què es preveu menys intensitat en aquestes hores són la Conca de Barberà, Alt Camp i Tarragonès.