Polèmic mural de TVBoy a Barcelona sobre el petó de Rubiales: «No convé reproduir l'agressió»

El popular grafiterno ha aconseguit l'objectiu del seu darrer. Aquest divendres va compartir la pintada realitzada a la plaça de les Glòries als seus comptes de Twitter i Instagram en què reprodueix eldel president suspès de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF),, adesprés de guanyar el Mundial femení.Tot i que ha titulat el mural amb el lema "", les xarxes socials ho han rebut amb escepticisme i han. La publicació s'ha omplert ràpidament de comentaris en aquesta línia, però l'artista que actualment té una exposició a pocs metres, al, no s'ha pronunciat al respecte.Rubiales va trencar el seu silenci minuts després de la decisió delde considerar una infracció "greu" i no "molt greu" les seves accions, pel qual eli el govern espanyol no el podran suspendre. Tot, per mantenir la línia d'aquella assemblea i assegurar que "".

