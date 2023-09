Mor Mohamed Al-Fayed, propietari de Harrods i pare de la darrera parella de Lady Di

L'empresari egipci propietari dels grans magatzems, va morir aquest dimecres als 94 anys. La seva defunció es va produir la vigília del 26è aniversari de la del seu fill gran,, ien un accident de cotxe el 31 d'agost de 1997. Dodi era aleshores la parella de Diana de Gal·les, després de la separació de l'actual rei d'Anglaterra,"La senyora de Mohamed a Fayed, els seus fills i nets volen confirmar que el seu estimat marit, pare i avi, Mohamed, va morir en pau, de vellesa", han explicat en un, antiga propietat d'Al-Fayed, i recollit per The Guardian. "Va gaudir d'una jubilació llarga i plena, envoltat dels seus éssers estimats. La família ha demanat que es respecti la seva privadesa en aquest moment", afegeix l'escrit.Mohammad al-Fayed va néixer a la ciutat egípcia d'Alexandria, fill d'un mestre d'escola, i va començar el seu camí professional, però la seva irrupció al món dels negocis es va donar després de conèixer la que seria la seva, germana del milionari saudita Adnan Khashoggi.Aquest treball li va permetre establir nombrosos llaços professionals a Egipte, que li permetrien més tard emprendre el seu propii després ostentar el càrrec d'. El 1975, ja al, va passar breument per la junta directiva del conglomerat miner. Quatre anys més tard, va comprar l'hoteljuntament amb el seu germà Ali.La següent gran adquisició dels germans Al-Fayed va ser, el 1985, després d'aconseguir una oferta pública d'adquisició de 615 milions de lliures esterlines (uns 717 milions d'euros) pels grans magatzems de Knightsbridge, a Londres. Al Fayed també es va fer, el 1997, amb el club de futbol londinencper 6,25 milions de lliures (uns 7,29 milions d'euros), que vendria el 2013 a l'empresari multimilionari Shahid Khan.Més enllà de les seves actuacions com a empresari, el multimilionari egipci es va fer cèlebre per laque va iniciar després de lesde Gal·les. Al-Fayed defensava que l'accident en què tots dos van morir no va ser tal, sinó que havia estatAl Fayed va entaular unagràcies al seu patrocini d'organitzacions benèfiques i altres esdeveniments a què assistien membres de la família reial, apunta, The Guardian. El magnat egipci també va ser conegut pels seus enfrontaments amb el govern del Regne Unit davant la seva, malgrat la seva estada de dècades al país.

Altres notícies que et poden interessar