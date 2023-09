Plataforma per la Llengua llança una web per pressionar per l'oficialitat del català a la Unió Europea

Plataforma per la Llengua ha llançat aquest dissabte una nova web per defensar l'oficialitat del català a la Unió Europea. A través del nou portal, catalaoficial.eu, l'entitat demana a la ciutadania que signi la campanya per pressionar perquè el català esdevingui oficial, en una iniciativa que coincideix amb la presidència espanyola de la UE.



De fet, Plataforma per la Llengua ja ha anunciat que preveu "intensificar" la campanya i protagonitzar diverses accions de pressió, especialment abans de les reunions del Consell de la UE que se celebraran el 19 de setembre i el 23 d'octubre.

En aquesta pàgina web, l'entitat hi publicarà cada diade la no oficialitat del català. Plataforma per la Llengua també demana donatius per "donar força" a la campanya i s'ha posat com a objectiuper poder dur a terme "accions visibles".

