Fumar duplica el risc de depressió i d'altres malalties mentals, segons un nou estudi

, segons una nova investigació de la, a Dinamarca, que afegeix alhora que si s'abandona l'hàbit de fumar, es pot reduir aquest risc de manera significativa. La majoria de persones saben que fumar tabac és perjudicial per a la salut i pot provocar tota mena de càncers, però molt probablement no saben que també augmenta el risc de patir malalties mentals.En els darrers anys, cada cop més investigacions han indicat una forta correlació entre el tabaquisme i les malalties mentals. Tot i això, els investigadors no havien pogut posar-se d'acord sobre si fumaro si fumem perquè necessitem atenuar els símptomes d'un trastorn mental latent. Juntament amb dos col·legues del Canadà,, del Centre de Genètica Quantitativa i Genòmica de la Universitat d'Aarhus, ha demostrat que fumar pot provocar. "Les xifres parlen per si soles. Fumar provoca malalties mentals. Tot i que no és l'única causa, fumar", afirma.El tabaquisme sol ser. De fet, apareix molt abans. De mitjana, les persones del conjunt de dades van començar a fumar als 17 anys, mentre que no solien ingressar a l'hospital amb un trastorn mental fins després dels 30, expliquen els investigadors.L'estudi, publicat a la revista Acta Psychiatrica Scandinavica, es fonamenta en el, una de les bases de dades més grans del món d'informació sobre salut humana. La base conté dades genètiques de més de mig milió de persones, que es van combinar amb molta altra informació sanitària i amb les respostes dels participants sobre el seu estil de vida.Estadísticament, fumar sembla causar trastorns mentals com ara depressió, trastorn bipolar i esquizofrènia. Tot i això, Doug Speed ​​i els seus col·legues, només una sèrie de teories. "Encara hem de trobar el mecanisme biològic que fa que fumar provoqui trastorns mentals", admeten. Una teoria és que, el qual concorda amb el fet que les persones amb depressió no produeixen prou serotonina.

