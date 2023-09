Rauw Alejandro parlant català en el concert de Barcelona 🫶 pic.twitter.com/wbb2lQlCD8 — Flaix FM (@flaixfm) September 1, 2023

El concert delalde Barcelona de la nit d'aquest divendres ha estat ple d'emocions. El cantant de Puerto Rico tornava, en la segona parada de la gira, a la que ha estat el seu país adoptiu durant la relació ambi no ha volgut deixar passar l'oportunitat d'agrair el tracte a Catalunya: "", ha dit. Tanmateix, ha dedicat el temaa l'artista de Sant Esteve de Sesrovires i ha anunciat que no el tornarà a cantar.", ha promès visiblement emocionat. I és que aquest ha estat el tarannà del concert. Rauw també ha regalat al públic barceloní la cançóde l'EP RR, llançat conjuntament amb Rosalía aquest 2023. "", ha admès.Prèviament al gran homenatge a Rosalía, Rauw s'ha llençat amb el català. "", ha celebrat abans de recordar que era un moment per "gaudir i oblidar els problemes". "Gràcies per acollir-me des de sempre i", ha acabat. Tot, en una cita única i que serà recordada com el seu darrer comiat de la Motomami.

