El Barça fitxa João Félix i Cancelo: Xavi tindrà una plantilla per aspirar a tot

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Han calgut més equilibris econòmics que mai, però elha aconseguit tancar un bon mercat de fitxatges. El club blaugrana ha segellat en les últimes hores d'aquest divendres les incorporacions de João Félix João Cancelo , que se sumen a les de-al gener-, i que deixen una plantilla a Xavi Hernández per aspirar a tot.L'estiu no ha estat gens fàcil per ai la seva direcció esportiva, liderada pel tàndemabans que el mallorquí abandoni el club. La sortida de Sergio Busquets era el primer maldecap, ja que és una posició clau per l'estil de joc blaugrana i que durant més de 15 anys havia monopolitzat el de. Després de descartar opcions inabordables econòmicament, es va trobar elegit en un ex de la Masia, Oriol Romeu , que va arribar per 3,5 milions d'euros des de Girona.Abans, el club ja havia tancat els fitxatges de Gündogan Íñigo Martínez , els dos a cost zero. L'arribada de l'alemany és clau en el reforç del migcampista per la seva qualitat, i perquè donarà aire a futbolistes com, que venien d'una temporada passada on ho van jugar tot. El basc, encara lesionat, és tota una incògnita però en principi ve per exercir un rol de suplent.Mentre el Barça lligava aquests primers fitxatges, s'obria la carpeta de. Va sonar molt fort, però finalment l'argentí va triar l'Inter Miami . Per això el club també va accelerar el fitxatge de Vitor Roque , el davanter de moda al Brasil, i que si no hi ha un canvi de plans arribar al gener com a alternativa a. En paral·lel, el club també va tancar les sortides de Nico i més recentment les deprobablement també marxaran, el primer cedit al Girona i el segon al Betis.Semblava que quedava poc per decidir amb aquestes quatre incorporacions, peròencara tenia una sorpresa amagada per a la direcció esportiva blaugrana. Ningú dubtava de la seva continuïtat i es pronosticava un estiu per fi tranquil al voltant del francès, però va decidir marxar alacollint-se a una clàusula que ha fet que el Barça no hagi pogut aconseguir tots els diners que volia.En tot cas, això ha obligat el Barça a moure's. Aquí és on van sonar noms com, però altre cop eren impossibles per la situació econòmica del club. Finalment, i gràcies a les sortides d'última hora d' Ansu Fati -cedit al Brighton- i-venut al Betis- ha estat possible l'arribada dels dos portuguesos en qualitat de cedits. Cancelo ve a ocupar una posició maleïda al Barça, la del lateral dret, i Félix a posar més qualitat a la davantera blaugrana.