Collboni reverteix la decisió de Colau i recupera les relacions amb Israel

reverteix una de les últimes decisions d'com a alcaldessa de Barcelona i recupera el vincle de la capital catalana amb. La líder dels comuns va congelar fa uns mesos les relacions amb el país i va suspendre l'agermanament amb la ciutat, decisió que no va ser compartida pelquan llavors eren socis de govern a l'El batlle socialista ha signat aquest divendres un decret que deixa sense efectes les decisions de Colau preses al febrer, tal com havia demanat per carta l'alcalde de Tel-Aviv dies després de la investidura de Collboni., que va perdre la batllia minuts abans del ple gràcies a l'operació del PSC amb els comuns i el PP, era una de les altres veus que ja s'havia compromès a recuperar la relació amb Israel si finalment es feia amb la vara d'alcalde.L'anunci d'aquesta recuperació de relacions l'ha fet, comissionat de Relacions Internacionals i Promoció de la capital catalana, que ha assegurat que calia "endreçar" el posicionament de Barcelona, una ciutat de "pont i diàleg" amb la resta del món. El comissionat ha assegurat que Tel-Aviv representa "el millor dels valors progressistes" d'Israel i ha assenyalat, alhora, que el compromís de Barcelona amb Palestina és "inequívoc". Per això, ha anunciat que el primer viatge de Collboni com a alcalde fora d'Europa serà a, on preveu anar abans que acabi l'any.Colau va explicar a inicis de febrer aquesta suspensió de relacions per la "" que feia Israel dels drets dels un moviment que es va aplaudir des d'aquest últim territori . La decisió, però, no va comptar amb el suport del llavors soci de govern, dels socialistes, que van veure-ho com un "gravíssim error" i van denunciar que Colau actués viasense fer consulta prèvia amb el plenari de l'Ajuntament.De fet, la decisió de Colau no va comptar amb el suport de cap grup municipal , només el dels comuns.van votar en contra d'una iniciativa ciutadana que donava suport al trencament de relacions, mentre quees va abstenir. Ara, amb els comuns fora del govern municipal, Collboni ha optat per reprendre els vincles amb Israel i Tel-Aviv.