Sis grans llacs d'Europa on anar almenys un cop a la vida

Llac Saimaa, a Finlàndia

El llac Saimaa, a Finlàndia Foto: Llegar sin avisar

Lago di Como, a Itàlia

El Lago di Como, al nord d'Itàlia Foto: Wikipedia commons

Llac Ohrid, a Albània

L'església de San Juan Kaneo, a la vora del llac Ohrid, a Macedònia Foto: Wikipedia commons

Glendalough, a Irlanda

Vista aèria d'una part del llac Glendalough, a Irlanda Foto: Visit Wicklow

Llac Ness, a Escòcia

El llac Ness, a Escòcia. Foto: Europa Press

Llacs de Plitvice, a Croàcia

Vista aèria dels Llacs de Plitvice, a Croàcia Foto: Discover Croatia

Tot i que laés el destí preferit els mesos d'estiu i, per contra, laés la més escollida durant l'hivern,ofereix molt més que platja o muntanya. Història, patrimoni, ciutats, petits poblets, costa i interior. Però tambéDes del nord d'Itàlia a Escòcia, passant per la península Escandinàvia o Croàcia. Aquestes piscines naturals d'aigua dolça cada cop més s'estan convertint en atractius turístics que aglutinen milers de viatgers que volen gaudir d'un entorn diferent dels entorns més característics. A continuació, sis grans llacs europeus on anar almenys un cop a la vida.Es tracta del llac més gran de Finlàndia. Un orgull local, ple de natura i una de les grans joies de la península Escandinava.En aquest llistat no podia faltar el Lago di Como, una vertadera meravella al bell mig de la regió de la Llombardia. Poques sensacions es poden igualar a gaudir d'un dinar de luxe al davant de les aigües calmades del llac.No té res a envejar de les platges europees. Banyar-se en aquestes aigües dolces balcàniques és un plaer per als sentits. A més, compte!: una part de llac està a Albània però la resta forma part de Macedònia del Nord.Natura salvatge, aigües cristal·lines i un dels més grans tresors de la zona gaèlica. Elés un llac situat enmig d'un parc natural que no només compta amb un gran paratge natural a l'entorn sinó que és part de la història d'Irlanda.Encara sense marxar de les illes britàniques, però fent un salt a la dreta, trobem el, a Escòcia. Més enllà de la grandesa de l'espai, aquest llac té més viva que mai la llegenda del monstre del llac Ness Tot i no ser allò amb què pensen els turistes quan viatgen a Croàcia, elsés un destí natural impressionant a 150 de Zagreb i a l'interior del país. Aquest entorn natural és un conjunt de llacs connectats per múltiples cascades que, en conjunt, formen un paisatge inoblidable.

