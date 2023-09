❌ Tallat al trànsit el túnel de Glòries per accident.



Realitzem desviaments#infotrànsit pic.twitter.com/bS3g1dyXc4 — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) September 1, 2023

Nova operació sortida del cap de setmana i nous incidents. Aquest divendres, alde Barcelona, que ha quedat tancat. Unsucceït cap a les 16:00 hores provoca cues quilomètriques en sentit Besòs per abandonar la capital catalana. Així n'ha informat la Guàrdia Urbana, que no ha concretat si hi ha ferits.

