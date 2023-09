Barcelona fa reformes en 150 escoles i instituts públics durant l'estiu

Vaga el primer dia de curs i la nova selectivitat ajornada

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Elha impulsat 150 actuacions de reforma i millora en centres públics de la ciutat aprofitant l'aturada de les classes a l'estiu. Quan queda menys d'una setmana perquè comenci el curs la majoria de les obres s'han enllestit o s'estan ultimant aquests dies. Les intervencions se centren en la, el confort tèrmic, la transformació dels patis i la renovació de mobiliari, entre altres, i són finançades per la, l'La consellera d'Educació,, ha destacat que cal ser "capaços" de treballar conjuntament per tenir els centres "confortables" que l'alumnat i els professors necessiten. Per això, ha destacat les actuacions a contrarellotge per, entre altres, minimitzar l'impacte de les. Al seu torn, el regidor d'Educació de Barcelona,, ha destacat les xifres i ha assenyalat, com també ho ha fet Simó, l'"esforç" i "compromís" que suposa la inversió per assolir l'equivalència i apostar "seriosament" per la xarxa de l'escola pública.En total, al llarg del 2023 es duran a terme 164 obres en 145 centres, la majoria de les quals (150) s’executaran a l’estiu per tal d'interferir el mínim possible en l'horari lectiu. La inversió total prevista per a enguany arriba als 66,7 milions d'euros, dels quals 41,4 provenen de l'Ajuntament de Barcelona i 25,2 del. Els 15,8 restants formen part dels FnsDels 145 centres que es veuen beneficiats per les actuacions, en 99 d'aquests es tracta d'actuacions de reforma, ampliació i millora com ara accions de transició energètica, transformació delso millores en les, elso les. Les accions de transició energètica tenen com a objectiu fer els centres més eficients i confortables, amb les condicions òptimes per a l’aprenentatge i el confort tèrmic interior i exterior atès l'augment de les temperatures a causa del. En els patis les actuacions es fan per convertir-los en àrees més naturalitzades, amb diversitat de joc i per esdevenir alhora refugis climàtics.A banda, hi ha 31 centres on es fan grans actuacions, entre les quals destaca la transformació de les antigues instal·lacions de l', que allotjaran l'i que és el que han visitat Simó i Rabell aquest divendres abans d'oferir la roda de premsa. A més, també hi ha 15 noves construccions, com les actuacions que es duran a terme per a la creació de la nova seu de l’de Barcelona. Amb tot, en algun cas les obres no podran estar enllestides un cop comenci el curs, com passarà en el cas de l', que no podrà traslladar-se al nou centre perquè l'empresa constructora no ha acabat les obres.Preguntada per la vaga convocada per tres sindicats pel dia 6 , coincidint amb l'inici de curs, Simó ha insistit que no hi ha "falta de voluntat" per part del Departament d'arribar asinó que és una qüestió de. En aquest sentit, ha tornat a posar sobre la taula que no es poden concretar les reversions de retallades sense un escenari pressupostari per al 2024. També ha matisat que la reunió de lael dia abans de l'inici de les classes no s'ha convocat en relació a la vaga, sinó per explicar als sindicats l'inici de curs.Finalment, en relació a l' ajornament de la nova selectivitat , ha dit que ja va manifestar al ministeri que la "" no ha afavorit la tranquil·litat dels alumnes que enguany acaben el batxillerat. Per això, ha destacat que el que és important és que a 1 de setembre els centres sapigues a què s'han d'acollir. Un cop ajornada la nova selectivitat, Educació ha demanat al govern espanyol que reglamenti igualment per donar "seguretat" als centres.