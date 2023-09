Quina és la festa tradicional més antiga de Catalunya?

Catalunya és cultura. La pluralitat dedel país és remarcable i contribueix notablement al patrimoni de la humanitat. Si bé, els temps canvien i la societat avança a tota velocitat deixant-ho tot enrere. O gairebé tot. Avui dia, es mantenen tradicions històriques com la Castanyada, el Carnestoltes, la Quaresma o Tots Sants.N'hi ha una, però, que es remunta més enrere i s'erigeix en la tradició més antiga de Catalunya: la. Es tracta de l'única celebració derivada de les antigues processons del Corpus medieval que ha arribat fins als nostres dies i possiblement existeix des de, més de 600 anys enrere, el qual la converteix en la festa més antiga. Va ser declaradael 25 de novembre de 2005.La Patum se celebra ai té una durada de cinc dies, del dimecres a diumenge de la, a inicis d'estiu. Hi destaquen les desfilades, els balls, els salts, la música i el foc, amb les cercaviles, les patums de Lluïment i completes, i les comparses. A més, actualment també es duen a terme múltiples activitats complementàries per a tota la família.

