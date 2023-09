Haaland felicita Aitana Bonmatí pel premi de la UEFA... en català

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

van ser els protagonistes dels premis de lad'aquest divendres. La futbolista del Barça i el del Manchester City van ser reconeguts com a millors jugadors de la temporada a Europa malgrat que els focus se'ls va endur la catalana, després d'un brutal discurs sobre el cas Rubiales que es va guanyar l'ovació dels assistents a la gala.Però els premiats també han deixat un moment curiós a les xarxes socials. Aitana Bonmatí ha fet una publicació a Instagram on ha agraït el premi especialment a les seves companyes i al Barça, i a la vegada també ha felicitat el davanter noruec, i a, millors entrenadors en categoria masculina i femenina.La gran sorpresa és quan el gegant noruec li ha respost en català: "". El que queda per saber és si aquest missatge amb els accents perfectament col·locats i ni una falta d'ortografia l'ha ajudat a escriure'l el mateix Guardiola.