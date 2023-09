ERC creu que la proposta d'Urkullu és «insuficient» per a Catalunya

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La secretària general d'ERC,, considera "molt respectable des del punt de partida del" la proposta del lehendakari,, sobre una convenció constitucional, però creu que és "insuficient" per a. El president basc havia plantejat un nou encaix que permeti "capacitat de decidir" als dos territoris, a més de Galícia En una entrevista a Radio Euskadi, Rovira ha apostat per continuar "ladel conflicte polític" i ha opinat que és "possible, raonable i assumible" una hipotètica, la gran protagonista de les negociacions a Madrid per a la investidura deamb el suport de l'independentisme."Ahi ha una majoria social i política que des de fa anys està demanant un acord per fer unsobre la", ha recordat Rovira, que per això creu que la proposta d'Urkullu no s'adequa a les necessitats dels catalans. En el cas del País Basc, Rovira creu que l'escenari és diferent amb uni la condició foral reconeguda des de fa molts anys.En el cas català, ha indicat, "no comencem de zero" i ja en la legislatura passada es va acordar l'inici d'un diàleg amb una taula de negociació del conflicte polític, l'existència del qual es va reconèixer des del primer moment, i es va començar "una agenda antirepressiva". Així doncs, creu que des de Catalunya no es vol entrar en el joc de "reinterpretar" laespanyola.