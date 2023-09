João Félix fitxa pel Barça i compleix el seu «somni de nen»

Hores d'infart al mercat estival del, però les coses es van aclarint i pinten bé. El club ha anunciat aquest divendres la incorporació de, que arribarà cedit des de l'per a la pròxima temporada i sense que hi hagi opció de compra. Amb només 23 anys, encara és una de les grans promeses del futbol mundial, malgrat que el seu pas per l'equip delno ha estat el desitjat.Així, el portuguès compleix el seu "somni des que era un nen", tal com va afirmar al mes de juliol quan, per sorpresa, anunciava en una entrevista amb el periodistaque només volia fitxar per al Barça i que "sempre ha estat la primera opció". Les paraules de João Félix van ser totalment inesperades, perquè en aquell moment no es trobava a l'òrbita d'interès del Barça.Però mentre avançava el mercat i el Barça descartava fitxatges impossibles econòmicament com els de, el de João Félix anava guanyant pes. Ha estat, però, amb la sortida d'i la més que probable d'que el portuguès s'ha posicionat com una bona opció futbolística i econòmica per reforçar la davantera blaugrana.

