El menú més barat de l'Estat

Elés una opció perfecta per a molts treballadors que tenen poc temps i molta feina. O ho seria si els preus no ho impedissin. Per això, conèixer un restaurant que ofereixi opcions barates és gaudir d'un coneixement privilegiat. En aquest sentit, t'agradarà saber que n'hi ha un a l'Estat amb un menú complet perPrimer plat, segon plat, postres, beguda i pa. Sembla mentida. Però no ho és, està ai es diu. No hi ha cuina de disseny, sinó plats tradicionals i gastronomia de tota la vida, sense afegits ni filigranes. A més, es troba a prop del centre de la ciutat.De primer, hi ha guisat de patates, amanida i macarrons amb tomàquet, tonyina i formatge. De segon, es pot triar entre ous farcits, pollastre a l'all, hamburguesa, filet o patates i ou. I, de postres, cada dia és una sorpresa.

