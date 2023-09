João Cancelo, nou jugador del Barça per trencar el malefici del lateral dret

ja té el lateral dret que demanava.ha incorporatel darrer dia de mercat en forma de cessió deli ha satisfet una de les exigències prioritàries de l'entrenador. El portuguès arriba cedit sense opció de compra després de seri haver militat la darrera temporada alAmb la incorporació de Cancelo, el Barça obté un jugador de primer nivell internacional quedels darrers anys. Es tracta d'un jugador tècnic i explosiu amb experiència a la Lliga, on va jugar amb la samarreta del València abans de fer el salt a l'Inter de Milà i la Juventus de Torí.Des del primer, el Barça ha patit de valent per ocupar una posició vital en el seu esquema. El jugador que ha sortit millor a la direcció esportiva blaugrana és l'actual capità, tot i que mai ha arribat a guanyar-se el lloc de manera definitiva. Altres noms que han competit amb ell són, sense equip després del descens a segona divisió amb l'Espanyol;, venut per 40 milions d'euros al Wolverhampton anglès;, actualment a la lliga grega;, traspassat al Tottenham;, ara cedit al PSV holandès;, al Celta de Vigo; i, que milita al Betis després de mitja temporada al Camp Nou; a més de Dani Alves en la segona etapa com a culer.

