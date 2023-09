Les morts en accidents de trànsit baixen un 10% fins a l'agost

El 30% dels sinistres mortals són xocs frontals

Menys morts a lestot i que les xifres encara són preocupants. Els primersdel 2023 s'han registrat un 10% menys deer accident a, segons les dades publicades aquest divendres pelFins aquest agost han mort. Són menys que les 116 víctimes de l'any passat i un 15% menys que el 2019, any de referència pels objectius de reducció de sinistralitat aprovats en elLa reducció s'ha notat especialment a l' AP-7 , on fins ara han perdut la vida, lluny de les 20 registrades el 2022.A banda de la mitjana del 2023, ha estat un agost especialment favorable, amb unde morts a les carreteres. És un mes amb un registre demolt elevat a les vies interurbanes del país i la xifra de 13 víctimes suposa una reducció deld'accidents mortals respecte al 2019.Per contra, la mortalitat dels sinistres de moto durant l’agost només s'ha frenat lleugerament. Des del març les morts d'aquest col·lectiu s'han incrementat, i del maig al juliol es van accentuar: el. Enguany han mort 33 motoristes a les carreteres catalanes, que representen el 32% de les víctimes mortals. És un repunt respecte a l’any passat, quan fins al mes d’agost van perdre la vida 31 motoristes. Això sí, són menys que lesen el mateix període del 2019.En conjunt, elsque representen els motoristes,i els, sumen ela les carreteres catalanes. Fins al 31 d’agost han mort també 9 vianants i 4 ciclistes. En comparació amb l’any passat això representa 4 víctimes menys pel que fa als vianants i el mateix nombre de ciclistes.

Pel que fa al tipus de sinistre, en 64 dels 92 accidents hi havia implicat més d’un vehicle, això és el 70% dels accidents. Amb 27 sinistres, els xocs frontals sumen el 30% del total dels accidents mortals. D’altra banda, hi ha hagut 28 accidents simples, amb un únic vehicle implicat. A més, 53 de les persones que van morir ho van fer en accidents de trànsit en dies feiners, i les 51 víctimes mortals restants van morir en cap de setmana o festiu.

Baixa la sinistralitat en 3 de les 4 demarcacions

A la xarxa viària de Barcelona hi ha hagut 40 víctimes mortals, 9 menys que l’any passat i 12 menys que el 2019. Aquest mes d’agost ha mort 1 persona per accident de trànsit a la demarcació. Des que ha començat l’any, les comarques amb més víctimes mortals han estat el Vallès Oriental, amb 11 morts, i el Bages i el Baix Llobregat, amb 5 morts. A Barcelona destaca que de les 40 persones mortes 16 són motoristes.



A les carreteres gironines, aquest any han mort 17 persones, 9 menys que l’any passat i 2 menys que el 2019. Aquest agost s’han registrat 3 víctimes mortals. L’Alt Empordà, amb 9 morts, és la comarca que més morts registrats aquest 2023. Les 9 morts de motoristes representen més de la meitat de les víctimes a Girona.

8 de cada 10 morts són homes

A la xarxa viària deins al 31 d’agost han mort, 2 menys que el 2022 i el 2019. Aquest agost 5 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres tarragonines. Des de l’1 de gener, les dues comarques amb més morts han estat l’(8) i el(7). 4 persones han mort a l’AP-7 en el seu pas per terres tarragonines.En canvi, adurant els vuit primers mesos de l'any, han mort1 7 persones, 8 més que el 2022 i 2 menys que el 2019. Aquest agost 3 persones han mort per accident de trànsit a les carreteres de la demarcació. L(6 morts) i el(5 morts) són les comarques amb més víctimes mortals. A més, a Lleida, la gran majoria de víctimes mortals, 13, viatjaven en turisme, 2 eren motoristes, 1 conductor de camió i un ciclista.

De les 104 víctimes mortals registrades enguany, 86 són homes i 18 dones. D’aquests 86 homes, 60 eren conductors, però també destaca que 7 eren vianants (dels 9 vianants morts en tot l’any). De les 18 dones mortes, 9 eren conductores, 7 viatjaven de passatgeres i 2 eren vianants. Per edat, la franja que concentra més víctimes mortals és la de 45 a 54 anys, amb 20 víctimes i un increment del 25% respecte a l’any passat.