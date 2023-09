Melendi escull Barcelona per tancar la seva gira dels 20 anys de carrera

fa 20 anys de carrera i ho celebrarà amb una gira. El cantant asturià ha optat per un tour reduït de 10 concerts per l'estat ambcom a comiat. Cada actuació tindrà col·laboradors i abocarà els seus fans a la nostàlgia amb la recuperació de temes que fa temps que no toca en directe. L'espectacle, batejat com a" en referència al primer disc de l'artista, Sin noticias de Holanda, començarà el 13 d'octubre ai es tancarà el 22 de desembre ali.L'asturià no farà cap concert a, la seva ciutat natal. En canvi, Melendi farà parada a Madrid, València com a llocs destacats d'una gira que completarà a. En un comunicat, els organitzadors han confirmat que el repertori inclourà cançons de les primeres etapes del cantant, més arrelades al seu "ego" adolescent que inclou la darrerament popularitzada, que va escriure en honor dels mundials de Fernando Alonso, que viu una segona joventut.Les entrades pel concert de Barcelona sortiran a la venda el propera partir de les 12:00. L'artista és un dels més importants del panorama espanyol amb discs com ara Que el cielo espere sentao, Mientras no cueste trabajo o Volvamos a empezar. En els 20 anys de trajectòria ha sumatvenudes i 24 discos de platí.

