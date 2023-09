Luis de la Fuente es disculpa pels aplaudiments a Rubiales: «No em reconec»

Mostra el teu compromís amb Nació.

El seleccionador espanyol de futbol,, ha aprofitat la roda de premsa de presentació de la convocatòria pels partits amistosos de la setmana vinent per demanar disculpes pels aplaudiments al president suspès de la. De la Fuente, amb un guió ben preparat, ha valorat les crítiques rebudes com "totalment merescudes" per un comportament "inexcusable" i ha justificat que creia que Rubiales anava a dimitir durant l'assemblea de divendres passat. "", ha dit, alhora que ha admès queDe la Fuente no ha parlat ambperquè, diu,. Ha defensat, però, que la jugadora, igual que les altres jugadores campiones del món. Segons la seva versió, tampoc va emetre un comunicat abans perquè ell necessita més temps per reflexionar i redactar. "", ha lamentat. Amb tot, s'ha limitat a donar suport als organismes competents "amb les mesures que considerin pertinents", en referència a Rubiales, i ha demanat que a ell se'l jutgi pel paper com a entrenador de futbol.De la Fuente, que ha convocat el precoça més de, sap que, fins a finals de 2024, estarà sota les ordres de la directiva de Rubiales. I és que el seu relleu (real)al capdavant de laRFEF s'enquistaria per la normativa de l'òrgan, que fa que lasigui un mecanisme poc viable, per una qüestió de terminis i calendari. Així doncs, tot fa pensar que la presidència interina des'allargarà fins a finals del 2024, perquè l'avançament electoral no és un escenari que es contempli.A hores d'ara no es pot impulsar una moció de censura perquè l'article 19 de laa les federacions esportives espanyoles estableix que aquesta mesura només es pot presentaren els sis primers mesos de mandat -no és el cas-, però tampoc quan restin entre sis mesos i un any per acabar el mandat i convocar nous comicis. Aquest segon escenari és el de Rubiales, ja que la seva presidència finalitza el setembre de l'any que ve.