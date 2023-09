Descobreixen que la població humana mundial va arribar a quedar reduïda a 1.280 persones

La humanitat va estar. Els nostres primers avantpassats, fa 900.000 anys, van travessar un prolongat i greuen què només 1.280 individus reproductors van ser capaços de mantenir l'espècie. És el descobriment d'un estudi publicat a la revista Science en què han participat investigadors de la Xina, Itàlia i els Estats Units gràcies a un nou mètode anomenatEls investigadors van poder determinar amb precisióutilitzant seqüències genòmiques humanes actuals de 3.154 individus i van poder determinar la mida de la població antiga, detectant un greu coll d'ampolla a la població humana quetal com la coneixem avui.Els primers avantpassats humans van experimentar unai, per tant, de, el qual justifica lad'aquella època, explica l'autor principal de l'estudi i antropòleg de la Universitat Sapienza de Roma,Les raons suggerides per a aquest descens de la població ancestral humana són sobretot climàtiques: lesd'aquesta època van provocar canvis en les temperatures, lesi la, potencialment utilitzades com a fonts d'aliment pels humans ancestrals. Es calcula quees va poder perdre a causa d'aquest coll d'ampolla a principis i mitjans del Plistocè.

