El risc per a la salut que pots transmetre als fills si has fumat durant l'adolescència

Els nois i noies quecorren el risc de, augmentant les probabilitats de desenvolupar asma, obesitat i baixa funció pulmonar, segons una nova investigació publicada a la revista Clinical Epigenetics. Es tracta del primer estudi en humans que revela el mecanisme biològic resultant de l'impacte del tabaquisme precoç dels pares sobre els fills.Investigadors de la, al Regne Unit, i de la, a Noruega, han estudiat els perfils epigenètics de 875 persones d'entre 7 i 50 anys i l'hàbit de fumar dels seus pares. Fruit de la investigació, han detectat canvis epigenètics a 19 llocs relacionats ambals fills de pares que fumaven abans dels 15 anys. Aquests canvis en la manera com l'ADN s'empaqueta a les cèl·lules (metilació) regulen l'expressió dels gens, activant-los i desactivant-los, i estan associats a l', l'i les"Els nostres estudis han demostrat que, molt abans de ser pares, en particular els homes a la pubertat primerenca i les mares o àvies tant abans com durant l'embaràs", afirma la professora, de la Universitat de Bergen i Directora de Recerca de l'estudi RHINESSA.Amb tot, han descobert queadolescent del pare "no s'havien relacionat anteriorment amb el tabaquisme matern o personal", destaca al seu torn, de la Universitat de Bergen i coautor principal de l'estudi. Alhora, suggereix que aquests nous biomarcadors de metilació poden ser exclusius dels nens els pares dels quals han estat exposats al tabaquisme en la pubertat primerenca.Finalment, el professor, coautor de l'estudi i professor de la Universitat de Southampton i del Centre de Recerca Biomèdica NIHR Southampton, subratlla que alguns estudis en animals suggereixen que lapot ser la substància del fum de la cigarreta que provoca canvis epigenètics a la descendència. Per això, defensa que "és molt preocupant que els adolescents d'avui,, estiguin exposats a nivells molt alts de nicotina a través del".

