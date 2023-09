El transport públic al centre de Barcelona torna a la normalitat amb la reobertura de la T4 del tramvia

La línia T4 del tramvia de Barcelona ha reprès aquest divendres el servei després d'un mes interromput -del 26 de juny al 31 d'agost- amb motiu de les obres de connexió de les xarxes tramviàries a la zona de Glòries. Els treballs han afectat tota la línia durant aquest període, en el qual la T5 i la T6 han acabat el recorregut a la parada de la Farinera per garantir l'enllaç amb l'L1 del Metro, tal com asseguren l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Tram.



Les actuals obres de la primera fase de la connexió, des de Glòries a Verdaguer, han requerit la connexió de les noves vies amb les existents, així com l'execució de la nova parada a Glòries, al museu Disseny HUB, que permetrà generar un nou bescanviador de transport públic. És la segona de les dues obres previstes en la infraestructura del transport públic de Barcelona que han afectat la mobilitat de la zona central i litoral de la ciutat durant el mateix període de l'estiu, amb les de millora de l'L4 del Metro.

De fet, la xarxa deatès que entorn del tall circulen diferents línies que han permès, en la majoria dels casos, combinacions per desplaçar-se. També es van habilitar serveis de bus llançadora per cobrir els trams afectats, que "van funcionar amb un interval d'entre 3 i 4 minuts".