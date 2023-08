Mor un ciclista després de xocar contra una barana de protecció a Sudanell

Un ciclista ha mort aquest dijous al migdia en un accident a la carretera C-230a, al terme municipal de(Segrià). En concret, el sinistre s'ha produït al punt quilomètric nou, on, per causes que elsinvestiguen, l'home hauria impactat contra un ferro que sobresortia d'una barana de protecció d'un pont.Segons ha informat el(SCT), la víctima era un home de 63 anys veí de Lleida. La policia ha rebut l'avís a les 12.45 hores. Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels, tres dotacions delsde la Generalitat i tres ambulàncies i un equip de psicòlegs del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Fonts de la, titular de la via, han explicat que justament aquest dimecres la barana del pont va passar unatècnica i es trobava en bon estat, i investiguen la possibilitat que un camió l'hagués malmès aquest matí sense donar l'alerta pertinent. Amb aquesta víctima, són 104 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de, segons dades provisionals.

