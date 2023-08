El relleu de Rubiales s'enquista: ni moció de censura ni eleccions fins al 2024

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El relleu (real) deal capdavant de la(RFEF) s'enquista. La normativa de l'òrgan fa que lasigui un mecanisme viable, per una qüestió de terminis i calendari. Així doncs, tot fa pensar que la presidència interina des'allargarà fins a finals del 2024, perquè l'avançament electoral no és un escenari que es contempli.A hores d'ara no es pot impulsar una moció de censura perquè l'article 19 de laa les federacions esportives espanyoles estableix que aquesta mesura només es pot presentaren els sis primers mesos de mandat -no és el cas-, però tampoc quan restin entre sis mesos i un any per acabar el mandat i convocar nous comicis. Aquest segon escenari és el de Rubiales, ja que la seva presidència finalitza el setembre de l'any que ve.Rocha no té intenció de convocar eleccions i el vistiplau dels representants territorials a la seva interinitat no fa pensar que hi hagi cap pressió perquè canvi d'opinió. Això, si no hi ha un gir de guió, comportarà que els comicis siguin amb tota probabilitat després de l'estiu. La convocatòria dels comicis anirà més enllà dels, que finalitzen l'11 d'agost i, per tant, els comicis no serien més d'hora del mes de setembre.Mentrestant, Rocha haurà d'assumir les tasques de president i, en particular, el conflicte que segueix obert a lai que no acaba ni amb la dimissió ni amb el cessament de Rubiales. Aquí entra un nom propi: el de, que de guanyar un Mundial i rebre la promesa del president suspès de la RFEF de rebre un augment de sou important, ara es pot quedar sense feina.