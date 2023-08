El Temporada Alta presenta l'edició més internacional: consulta els 157 espectacles

Una nova versió de 'La Gavina'

Elredobla l'aposta pel talent internacional. El festival ha presentat aquest dijous la programació de la 32a edició , amb la programació estrangera "més potent" de la seva història, segons el director,. Entre les propostes destaca l'estrena del director de teatrea Girona amb Drive your plow over the bones of the dead. El certamen arrencarà el 30 de setembre i s'allargarà fins 10 de desembre i també serà una edició de retorns com el deamb Qui a tué mon père i el director suís contemporani,, amb Familie.El tret de sortida del festival serà el concert d. L'actuació dels balears serà la primera a 157 funcions que es faran fins ala les 9 seus que repartides del certamen. Serà una tardor amb la programació internacional com a pes principal,que suma tres noves propostes respecte a l'any passat.La joia de la corona d'aquesta programació internacional és, segurament, Drive your plow over the bones of the dead, l'estrena de la companyia Complicité i del director britànic Simon McBurney en el certamen gironí. L'obra planteja un thriller ecològic basat en la novel·la de la polonesa, guanyadora d'un. Al'espectador viurà la història d'una dona gran que viu en un llogaret on desapareixen els caçadors. El director del festival ha remarcat la importància de tenir aquesta obra perquèa l'Estat.El director suís contemporani amb més prestigi d'Europa,, aterra al Temporada Alta amb Familie. En ella es tracta und'una família belga que després de passar unen una casa de camp. L'alemany Thomas Ostermeier torna al festival gironí amb Qui a tué mon père. Es tracta d'un espectacle on l'escriptor francèspujarà dalt de l'escenari per plantejar laL'ora de Txèkhov,torna al Temporada Alta una nova edició. Sunyer ha recordat que ja s'ha vist "set i vuit vegades" en diferents edicions del festival però sempre sota un punt de vista diferent. Després de mostrar les versions de Korsunovas o Àlex, aquesta vegada el text arriba a mans d'un jove director lituà, Jokubas. Es tracta d'un dels deixebles de Korsunovas i que presenta una proposta de "teatre despullat on només hi ha l'essència dels actors i el text".Per altra banda, el festival mostrarà el resultat final del projecte internacional People Power Partnership (PPP). Laserà l'escenari d'aquest espectacle de dansa gratuït on hi haurà, 8 d'ells gironins, que han estat dos anys treballant arreu d'amb els 15 socis que participen en aquest projecte.Una altra de les coproduccions internacionals que s'estrenaran al festival és, la nova proposta de la creadora Angélicaque durarài que parlarà sobre la seva mort. Sunyer ha defensat aquesta coproducció com "que es podran veure al festival d'enguany de la mà de "la veu més potent de l'Estat amb diferència".Més enllà de l'obra, la crisi climàtica també és un dels espectacles que marca el Temporada Alta. Hi serà present a 'La memòria del gel', d, una proposta que explora els murs emocionals que es volen enderrocar mentre el món es descongela. Hi ha una relació directa entre la persona i la natura a petita escala que fuig de les reflexions generalitzades sobre l'emergència climàtica. També se'n parlarà a Shared Landscapes on hi ha un diàleg entre les arts escèniques i la natura. Aquesta proposta internacional no aterrarà a Girona fins a l'octubre del 2024 en un espai natural encara per definir.