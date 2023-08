La sort somriu per fi al Barça i tindrà un grup assequible a la Champions

Retrobament amb Nico... i Chygrynskyi

i l'. Aquests seran els rivals dela la fase de grups de lad'aquesta temporada. Els blaugrana han caigut al, amb uns rivals completament assequibles sobre el paper i decidits per, que ha aparegut a la gala amb una corbata blaugrana. Tot gràcies, en part, a integrar el bombo u com a campions de lliga la passada temporada.El Barça afronta aquesta nova temporada europea amb un objectiu claríssim:. Una meta que en les últimes dècades era un mer tràmit i que en els últims dos anys s'ha convertit en una autèntica odissea. Passar la fase de grups és una recompensa esportiva, i fa somiar d'arribar ai endur-se el títol, però també beneficia les arques del club en una situació tan complicada com l'actual.El Porto, equip de, que la temporada passada va perdre el seu duel amb elen la competició domèstica, és un os dur de rosegar. Ho va poder comprovar l'en l'eliminatòria de la Champions de l'anterior curs. El conjunt de Porto, que aquest any ha perdut el concurs de l'internacional portuguès Otávio -que ha emigrat a la lliga de l'Aràbia Saudita-, va competir el duel amb el finalista de la competició continental. Els lusitans s'han reforçat amb el fitxatge de Nico, migcampista del Barça que no tenia espai a la plantilla de Xavi. A banda del gallec, Conceiçao també ha incorporat dos jugadors més amb passat al futbol espanyol:, amb passat al Màlaga i millor jugador jove de l'última edició de la lliga portuguesa, i el davanter valenciàCuriosament, el Barça també es retrobarà amb un vell conegut contra el Xakhtar Donestk. Es tracta de, central ucraïnès fitxat perque va durar un any a les files blaugrana. Amb 36 anys, ha tornat a l'equip on ha passat bona part de la seva carrera després de jugar uns anys a Grècia. Per altra banda, l'Anvers és un rival inèdit que torna aquest any a la màxima competició europea per primer cop des del 1957.

