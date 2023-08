Aitana Bonmatí, millor jugadora de l'any de la UEFA

Mostra el teu compromís amb Nació.

agafa el relleu d'Alexia Putellas i es corona com lade la UEFA. La futbolista delha aixecat durant la temporada els títols de laLeague, la Supercopa d'Espanya i el de la. A més, ve de coronar-se recentment com a campiona del món amb la selecció espanyola, on va ser escollida com la. Bonmatí ha volgut recordar elen el moment de rebre el premi i l'ha denunciat: "Com a societat no s'ha de permetre que hi hagini faltes de respecte en l'àmbit laboral". Així mateix, ha volgut donar suport a la seva companya de selecció,Després de rebre el premi de laaquest dijous a la tarda, la jugadora deestà cada vegadade guanyar laQue Bonmatí fes un excel·lent mundial no va sorprendre, perquè ja fa temps que demostra el seu talent i les seves capacitats des del mig del camp, consolidant-se com una de lesdel futbol femení.Lava liderar el Barça en la conquesta de la Champions, aconseguida ael passat mes de juny; partit en què va ser clau per remuntar el 0-2 de la final contra el Wolfsburg. La sevai capacitat per organitzar-lo i repartir-lo la converteix en una líder de l'equip des de fa temps. Merescudíssimament, va ser escollida com lade la competició, moment en què també va agafar el relleu d'Alexia Putellas, qui l'havia guanyat l'any anterior.Un altre premi que s'ha entregat aquest dijous ha sigut el del millor tècnic.ha sigut escollit com elde l'any de la UEFA. El deguanya el premi després de proclamar-se campió de la darreraamb el Manchester City. Pel que fa a la millor entrenadora, la premiada ha sigutLa neerlandesa, és la seleccionadora d'Anglaterra femenina, subcampiones del món.ha volgut també denunciar el. "el que va passar en la selecció espanyola, demostra que ens queda molt per recórrer i li ho dedico a la selecció espanyola femenina, les jugadores".