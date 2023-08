El Rubius i The Grefg afronten amb optimisme l'obligatorietat d'aprendre català a Andorra: «Em motiva»

Qui vulgui viure aa partir de 2024 haurà de tenir un nivell mínim de català . Així ho ha determinat el govern del país amb la nova llei de la llengua oficial. Serà un nivell molt bàsic i inicial,. Si bé, la mesura afectarà els nouvinguts i també els residents actuals, i les reaccions de les personalitats més destacades no s'han fet esperar. És el cas dels ídols d'internet"Sembla ben parit, no em queixo.. Em fa il·lusió aprendre un nou idioma,", ha expressat El Rubius en un directe a Twitch. "He de reconèixer que", ha dit The Grefg, per la seva banda. Tots dos hauran de fer unals centres de català d'Andorra.No seria estrany que els streamers aprofitessin l'avinentesa per. De fet, The Grefg ja ho ha deixat caure. El títol del directe, diu, seria: Aprenent català perquè no em facin fora d'Andorra. Sigui com sigui, el murcià no considera que això suposi una trava per desplaçar-se al país. "que has de pagar per a portar la teva empresa", ha valorat.

