El català, entre les 40 llengües més utilitzades a internet

El català, entre les 40 llengües que es fan servir més a internet, segons un estudi de @w3c 😎 pic.twitter.com/cpS45RdPGf — Àlex Hinojo (@AlexHinojo) August 30, 2023

Eles va fent lloc a internet tot i les dificultats que té en contra. Un estudi de World Wide Web Consortium (W3C) , un consorci internacional, situa el català com a 35a llengua que més s'utilitza al món digital amb un 0,1% d'ús. Es tracta de l'idioma d'un país sense estat que ocupa millor posició a la llista i passa per sobre de llengües com el, l, eli també deli el​L'estudi marca el clar domini de l'a internet, amb un ús del 53,6%, mentre que en segona posició hi ha el, però molt lluny, registrant només el 5,3% dels usos. El, l'i eltanquen les primeres posicions del rànquing.Les dades històriques criden a l'optimisme sobre l'ús del català a internet. Si fa només un any formava part del 0,05% de l'ús a internet, ara ja és el doble, aquest 0,1%. Entre els llocs que més fan servir el català, segons reflecteix el mateix estudi, hi ha, laTot plegat és prou rellevant i adquireix especial importància si es té en compte que fa mesos quediscrimina els resultats en català a les seves cerques. La mateixa companyia va admetre-ho davant les queixes dels usuaris catalanoparlants , va assegurar que no era voluntat de l'empresa, i que treballa per solucionar-ho com abans fos possible.

