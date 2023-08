Aquests són els possibles rivals del Barça a la Champions

Avui és el sorteig de la @ChampionsLeague ! ⚽



Aquests són els nostres possibles rivals! ⬇️ pic.twitter.com/9KBZEaku9B — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 31, 2023

La nova temporada ja ha arrancat i un dels clàssics en aquestes dates és el sorteig de la fase de grups de la, que se celebra aquest dijous a partir de les 18 hores asota la mirada de representants dels 32 equips que participaran en la competició. Un d'ells és el Barça, que espera tenir fortuna.Respecte als últims anys, l'equip blaugrana compta amb un privilegi: forma part del bombo número u com a campió de lliga de la temporada passada. Així, evitarà rivals que també van aconseguir aquest títol als seus països, com són el, elo el, entre altres.Així doncs, el Barça tindrà el primer rival al bombo dos. Aquí sí que hi ha algunes boles enverinades, que venen clarament des d'Anglaterra, amb l'i el, juntament amb l'o el. Completen aquest segon bombo eli elEl bombo tres sí que és més relaxat, i el gran perill ve des d'Itàlia amb eli la, acompanyats d'altres a priori més fluixos com el, el, l', el, eli el. Per últim, el bombo 4 està conformat pel, el, el, el, l', eli l'

