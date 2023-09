Ansu Fati deixa el Barça a la recerca del seu ressorgiment

Sortida important d'última hora a canmarxa cedit alanglès a la recerca d'una oportunitat que li faci ressorgir la seva millor versió, desapareguda des d'aquella lesió que va aturar de cop la que fins en aquell moment era una de les promeses més importants deen els últims anys. L'operació és una, sense opció de compra, i el jugador tornarà l'estiu que ve. El club anglès assumeix bona part de la seva fitxa, fet ben vist pel Barça quan encara fa encaixos econòmics per millorar la plantilla amb alguna incorporació més.La seva possible marxa ha estat un rumor constant en aquest mercat de fitxatges estival, i els primers partits de lliga només han fet que confirmar que tindria poc protagonisme en l'onze de. La gran promesali ha passat per sobre, però el bon estat d'altres futbolistes comtambé li complicava les coses.Davant això, finalment totes les parts han acordat donar-se una temporada de marge per intentar reconduir la situació. Des d', diversos clubs s'havien interessat per Ansu Fati, però finalment s'ha decantat pel Brighton, un equip que disputarà l'aquesta temporada, en la qual ha quedat emmarcat en un grup complicat, però que té molta menys pressió que la que es viu al Barça.En quatre temporades al primer equip del Barça, Ansu Fati ha disputat un total de 112 partits en els quals ha marcat 29 gols i ha repartit sis assistències. Amb només 20 anys, compta amb un títol de, un dei una. Amb la selecció espanyola també ha guanyat la

