Vilagrà demana més coordinació dels partits independentistes en les negociacions amb el PSOE

Coordinació pel futur campus de salut a Girona

Ronda de contactes amb alcaldes del país

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La consellera de la Presidència,, ha demanat més coordinació als partits independentistes perquè, segons ha afirmat, així és com es podrà aconseguir "objectius més ambiciosos". Així s'ha pronunciat Vilagrà després de la reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcalde de Girona,, durant la ronda de contactes amb alcaldes del país, poc després que Junts hagi anunciat que fixarà les seves condicions per a la investidura de Pedro Sánchez dimarts que ve."No parlaré en nom de partits ni de grups parlamentaris, però hi ha la necessitat de coordinar-nos tots els independentistes que apostem per l'amnistia, que és una línia vermella, i que volem obrir la carpeta de l'autodeterminació", ha dit.D'altra banda, la consellera també s'ha referit a la proposta que ha fet el lehendakarien clau nacional. Urkullu ha plantejat pactar una "interpretació" de la Constitució sobre la qüestió territorial com a "forma flexible i creativa" perquè hi hagi una sortida a l'actual "cruïlla política". Vilagrà ha mostrat "respecte" per la seva proposta però ha afirmat que el marc de la Generalitat "és un altre"."El nostre marc és molt clar, les nostres carpetes són l'amnistia i l'autodeterminació i fa molt temps que hi treballem. La negociació és de govern a govern i", ha subratllat. A més, ha dit que caldrà veure quin és finalment el recorregut que té la proposta del lehendakariEl Govern i l'Ajuntament de Girona s'han compromès a "avançar" en el projecte –i posterior construcció- del futur Campus de salut i fer-ho en els "propers mesos". Així ho ha assegurat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, en la roda de premsa posterior a la reunió que ha tingut amb l'executiu. Salellas ha dit que es tracta d'un projecte que fa temps que està "en cartera" i que el govern de Girona considera ""."Com a ajuntament hi estem treballant intensament i avui hem constatat amb el president que hi ha voluntat per part del Govern que en els propers mesos puguem avançar tant en el projecte, primer, com en la posterior construcció del nou parc sanitari. Estem contents", ha dit Salellas.D'altra banda, han acordat que l'Ajuntament cedirà terrenys perquè la Generalitat, a través d'Incasòl, construeixi habitatge de protecció social a la ciutat. De moment, però, no n'han concretat ni el nombre ni on es faran.Aragonès i Salellas s'han reunit al despatx del president a dos quarts d'una del migdia. Aquesta trobada, d'una hora i quart aproximadament, s'ha emmarcat en la ronda de contactes d'Aragonès amb els principals alcaldes del país, dos mesos i mig després de la constitució dels ajuntaments. La primera es va celebrar el dimecres amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La setmana vinent Aragonès té previst reunir-se amb el paer en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, i amb l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.