Què fer aquest cap de setmana: plans per al 2 i 3 de setembre

Jazzing 2023: festival de Jazz a Sant Andreu

Nits Màgiques a la Casa Batlló 2023

Fleadonia

Visites de franc al Palau Güell

Què fer aquest cap de setmana a la resta de Catalunya?

Arriba un nou cap de setmana,, i cal gaudir-ne molt per no deixar-se emportar per la tristesa de qui sap que l'estiu s'acaba. Per això, toca fer plans amb la família, en parella, amb amics i sols.i l'única equivocada és la de quedar-se a casa. A continuació, les quatre que destaquem a Barcelona i les disponibles a la resta del territori.Aquest dissabte i diumenge torna a estar ple a vessar de coses a fer a la capital catalana. Art, festivals, esport... Molta calor? No és una raó de pes per impedir que aprofitis el cap de setmana.De l'1 al 3 de setembre, l'epicentre del jazz a Barcelona està a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats del barri de Sant Andreu. Allà, i també a altres espais propers, se celebra la 10a edició del festival Jazzing 2023, amb figures nacionals i internacionals de l'escena musical al complet, també d'altres gèneres.Si vols viure una experiència única al terrat d'un dels edificis més emblemàtics de Barcelona, aquesta és la teva opció. A la llum de la lluna i amb un joc de llums i ombres ben especial, podràs gaudir de la millor música i la millor arquitectura. Tot en un.El Mercat del Raval obre les portes el diumenge per als veïns i els visitants que vulguin comprar i vendre a preus baixos. Fleadonia és el mercat de segona mà que amaga tresors de tota mena per a qui els sàpiga trobar.El patrimoni de la humanitat és, com el seu nom indica, per a tothom. El Palau Güell serà accessible de franc aquest diumenge i oferirà una visita guiada per tots els racons de l'edifici.Aquests són les diferents propostes i agendes d'activitats que t'oferim arreu el territori: