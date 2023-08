Una empresa de seguretat lleidatana busca combatents per Ucraïna

busca reforços per la guerra a. L’empresa de seguretat, amb seu al municipi d’, ha ofert places perque vulguin combatre a la guerra del país ucraïnès contra Rússia. La firma lleidatana ofereix tres anys de contracte amb el ministeri de Defensa del govern ucrainès i apunta un ventall de salaris que van delsNo tothom s'hi pot presentar: cal estari teniren el sector de la seguretat com a mínim. A més, cal superar unai fer unc de cinc dies que tindrà lloc a Barcelona i no tenir antecedents penals.Segons ha explicat el diari Segre, l’empresa dona la possibilitat de combatrei a lesEls nous guerrillers seran enviats progressivament a Ucraïna aEn una entrevista a Catalunya Ràdio, Cisco Galván, fundador de GOA Tactical, assegura que dos dies de publicar la proposta ja han rebutper anar a la guerra.

