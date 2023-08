El Coliseu de Roma, infestat de rates

Mostra el teu compromís amb Nació.

L'ha hagut de prendre mesures després de rebre denúncies sobre la presència dealromà. Diferentshan publicat imatges a les xarxes socials que mostren aquests animals pel voltant de l'històric i emblemàtic amfiteatre.Per fer front a la, la regidora de Medi Ambient i Residus,, ha comunicat que el passat divendres a la nit i el dissabte a primera hora del matí es va posar en marxa una "" per combatre el problema. La mesura anirà acompanyada d'una neteja profunda de la zona, tant de l'interior del monument com de l'exterior.El procés per eliminar les rates implicarà lesi els jardins de la zona i també es col·locaranper atrapar els animals. En el mateix comunicat, s'informa que a Roma hi ha al voltant de, dada que equival a 2,5 per habitant.La regidora ha explicat que l'augment de turistes que visiten la capital italiana durant l'estiu i, juntament amb l'onada de, ha provocat un augment dels. Les conseqüències del fet que es generin més escombraries són les rates.ha detallat que d'aquesta "gran quantitat de residus", principalment hi ha "ampolles de".Ja fa anys queté una problemàtica amb les, ja que s'amunteguen sovint a la ciutat, moltes vegades al costat dels contenidors.