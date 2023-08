Prop de la meitat dels aliments bàsics s'han encarit des del gener tot i la rebaixa de l'IVA

Fruites i verdures, els productes que més pujen de preu

Facua insta la CNMC a "fer bé la seva feina"

La rebaixa de l'IVA als aliments bàsics aprovada pel govern espanyol no funciona. Desque va entrar en vigor al gener, gairebé lahan pujat de preu. Així ho constata un estudi de l'organització de consumidors, que revisa l'evolució de més de 1.000 preus als supermercats des que l'Estat va aprovar la reducció de l'impost. Si a finals de gener s'havien encarit un 6,7% dels productes a finals d'agost la xifra se situa en 48% dels aliments bàsics. L'augment detecta va en contra de la norma, que prohibeix retocar l'import dels productes excepte que hi hagués una pujada dels costos.Des del gener,analitza mensualment els preus de vuit cadenes de distribució —Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor i Mercadona—. En aquests vuit mesos, l'associació de consumidors ha observat un augment "progressiu" dels productes que pugen de preu. Si a finals de gener s'havien encarit un 6,7% dels productes a finals d'agost la xifra se situa en 48% dels aliments bàsics. En concret, dels 976 productes estudiats durant el vuitè mes, fins a 471 han pujat de preu respecte de principis d'any.De nou, els productes que més s'han encarit són les. Per exemple, 5 quilograms dehan pujat gairebé un-són 1,5 euros més cars ara que al gener-, leshan pujat un, una safata deuni leshan arribat ael seu preu, entre altres. Facua també ha ressaltat l'encariment de l'oli d'oliva -que en alguns casos frega el 50%-, l'i la. Pel que fa a supermercats, el que més preus ha pujat és, on s'han encaritEl decret aprovat per rebaixar l'IVA als supermercats també prohibeix l'augment de preu dels aliments si suposa tenir més. La vulneració de la norma la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència () és l'òrgan responsable di establir lescorresponents. Segons el secretari general de Facua,això no s'està produint. "No s'està actuant per esbrinar quines pujades són per uni quines incrementen els beneficis", ha indicat aquest dijous en roda de premsa.Tal com ha fet en ocasions anteriors, Facua ha confirmat que tornarà a ampliar lesque cada mes presenta a la CNMC, de les quals fins al moment. "Sospitem que l'organisme tornarà a mirar cap a una altra banda", ha lamentat el secretari general de l'associació.Facua també ha instat al govern espanyol a dur a termeper combatre la inflació i ha assegurat que lade l'IVA. "La rebaixa ésen comparació amb lesdescomunals que s'han donat en multitud de productes", ha sentenciat el secretari general de l'associació de consumidors.