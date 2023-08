El Barça perd el rècord d'assistència en un esdeveniment esportiu femení

92,003. @OmahaVB competed into the history books tonight. What a night..!🤘🏼 pic.twitter.com/LWciacYLsp — Omaha Mavericks (@omavs) August 31, 2023

.@allybatenhorstt plus 92,003 of our closest friends getting rowdyyyyy. ☺️ pic.twitter.com/z0ezEEYoDn — Nebraska Volleyball (@HuskerVB) August 31, 2023

L'gairebé sempre queda a l'ombra del masculí. Últimament, però, ha anat agafant força gràcies a l'èxit del, que fins i tot ha obtingut aquest estiu la Medalla d'Honor del Parlament per la seva contribució en el creixement, el reconeixement i la professionalització del futbol femení . Elsals seus partits alho posen de manifest, com per exemple el de la semifinal de la Champions contra el Wolfsburg el 22 d'abril del 2022, amb ni més ni menys que 91.648 espectadors . Ara, però, equips femenins d'altres esports es van fent el seu lloc i guanyen terreny.Els equips universitaris de voleiboldelsen són un exemple. Aquests dos conjunts han aconseguit acolliraquest dijous en un partit multitudinari alde la. D'aquesta manera, la fita del Barça contra el Wolfsburg del 2022 passa a la història.De fet, els responsables havien promocionat el partit des del febrer com el gran dia del voleibol amb l'objectiu de. El director esportiu de la universitat,, s'ha mostrat entusiasmat i ha declarat que espera que el nombre de participants sigui "prou gran perquè ningú no s'atreveixi a batre el seu rècord".Amb tot, han hagut de passar 23 anys per tornar a veure rècords mundials d'assistència en esport femení. L'últim havia estat el de la final delde futbol femení delentre elsi laal, amb. El 30 de març del 2022 per fi en va arribar un altre: el partit entre el Barça i el Reial Madrid femenins va acollir 91.553 assistents . Tres dies després, les blaugrana ho van tornar a fer i van aconseguir el famós rècord decontra el Wolfsburg. Ara, però, la fita queda enrere i caldrà veure qui supera la xifra d'assistents del partit de voleibol entre Huskers i Ohama.