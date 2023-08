El risc desconegut de la marihuana, revelat per una investigació

Mostra el teu compromís amb Nació.

Laés la tercera droga més consumida al món, després del tabac i l'alcohol. Per això, la investigació de l'ha volgut fer un estudi que relacionés el consum de marihuana declarat pels mateixos consumidors amb mesures internes d', en lloc de limitar-se a examinar els nivells de metalls en la planta de cànnabis.La investigació ha detectat nivells significatius de metalls en laentre els consumidors d'aquesta droga. El que conclou després de l'estudi és que la marihuana pot ser unad'exposició al, segons publiquen els seus autors a la revistaEn comparació amb els que no consumien marihuana, els que sí que ho feien han presentat. "De la mateixa manera que la planta del tabac, la planta de cànnabis és una hiperacumuladora de metalls", ha afirmat l'autora principal de l'estudi,, investigadora postdoctoral. L'experta explica que la planta absorbeix aquests metalls tòxics deli "quan es fuma o s'inhala marihuana, la gent podria estar".El professor assistent de ciències de la salut ambiental a Colúmbia Salut Pública,ha alertat que en un futur, "la investigació sobre el consum de cànnabis i els seus contaminants, en particular els metalls, ha de fer-se per abordar les preocupacions de la salut pública relacionades amb elde cànnabis.