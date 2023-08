Tragèdia ferroviària a Torí: moren cinc operaris envestits per un tren

Atropellament mortal a Itàlia. Un tren ha envestit aquest dijous de matinada set operaris mentre treballaven en el manteniment de les vies, a prop de Torí. Cinc dels treballadors han mort mentre els altres dos han quedat ferits. Els fets s'han produït a l'estació de tren de Brandizzo, quan un comboi ha atropellat les víctimes mentre circulava a 160 quilòmetres per hora. La Xarxa Ferroviària Italiana (RFI) ha obert una investigació per esclarir els fets i les primeres hipòtesis apunten a un error del semàfor.



Els set treballadors formaven part d'una empresa que estaven duent a terme unes obres ordinàries per substituir les vies de tren. En aquest sentit, si el tren hagués passat uns minuts més tard i s'hagués produït l'error, s'hagués trobat sense vies. Per ara la circulació a la via està aturada a l'espera que les autoritats judicials que s'han desplaçat a la zona acabin la investigació.

La Xarxa Ferroviària Italiana (RFI), ha expressat "el seumés profund pels fets succeïts a les famílies dels treballadors morts" i ha concretat que les tasques de manteniment s'estaven duent a terme per part d'una empresa externa contractada,Srl, quan un tren no comercial ha atropellat els operaris.

D'altra banda, l'alcalde de Brandizzo, Paolo Bodoni, ha declarat que tot i que encara s'estan investigant els fets, una de les hipòtesis és que es produís un error de comunicació. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni també ha mostrat el seu condol per l'accident. En una piulada, ha dit que se sent "amb dolor i tristesa" i espera que es puguin esclarir els fets com més aviat millor.





