Més de 70 víctimes i 52 ferits en l'incendi més mortífer a Johannesburg

Latest update is 73 fatalities and 52 injured still continuing with search and recovery operation — Cojems Spokesperson (@RobertMulaudzi) August 31, 2023

Tragèdia a. Almenysen un incendi d'un bloc de pisos de la capital de Sud Àfrica. Així ho han confirmat les autoritats sud-africanes mentre el servei d'emergències manté l'operació de cerca i rescat dels supervivents. El foc ha començat la matinada de dijous al districte financer de la ciutat i ja és l'incendi més mortífer de la localitat, segons el portal de notícies sud-africà News24.Al lloc dels fets s'hi ha desplaçat l'alcalde de Johannesburg,, acompanyat per diversos, i també el ministre de, Khumbudzo, que té via directe amb el president, Cyril Ramaphosa. El ministre s'ha ofert a enviar recursos tot i que per ara el comandament de control segueix en mans de la junta local de la capital."Última actualizació: 73 cadàvers recuperats i 52 ferits. Continuem amb l'operació de cerca i recuperació”, ha declarat a Twitter el portaveu delsde Johannesburg, Robert, que està informant del balanç del sinistre. Els ferits han estat traslladats a hospitals amb. Per ara es desconeix la causa del foc, que es va originar a les 01:30 de la matinada en l'hora local del país.